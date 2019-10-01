الأغنام تغزو شوارع العاصمة الإسبانية مدريد !

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بدلا من السيارات، احتلت الأغنام شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد المنقضي، حيث ساق الرعاة قطعانهم من الأغنام والماعز في قلب المدينة 'مارين' بمسارات قديمة للهجرة السنوية.

وبلغ عدد القطيع 2000 خروف وشاة من فصيلة مارينو و100 رأس من الماعز.

ويسمح هذا الحدث السنوي، الذي بدأ عام 1994، للرعاة باستخدام مسارات تقليدية لهجرة حيواناتهم من شمال إسبانيا لمراعي الشتاء في جنوب البلاد.

ويمكن الطريق في ما مضى الرعاة وأغنامهم المرور بمناطق ريفية لم تكن متطورة قبل بضعة قرون لكنها أصبحت الآن وسط مدينة مدريد.

و بموجب اتفاقية موقعة عام 1418 مع مجلس بلدية المدينة، يدفع مربو الأغنام رسوما رمزية تعادل نحو 50 عملة معدنية ذهبية من القرون الوسطى مقابل مرور كل ألف رأس من الغنم والماعز عبر ساحة سول وشارع جران فيا.