التاكسي الطائر يحلق في سماء سنغافورة هربا من زحمة السير

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قامت شركة الطيران الألمانية "فولوكوبتر" برحلة تجريبية لـ "تاكسي طائر" يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول، في خليج مارينا الشهير في سنغافورة.
حيث استمرت الرحلة التي كان يقودها طيار واحد، مدة دقيقتين على الرغم من مخاوف الإلغاء بسبب العواصف الممطرة في الصباح.
وليست هذه الرحلة الأولى التجريبية للشركة في سنغافورة، ولكنها أول رحلة في منطقة خليج مارينا.
كما أعلنت شركة "فولوكوبتر"، بدعم من شركة "دايملر" لصناعة السيارات، عن خطط في سبتمبر/ أيلول لإقامة شراكة مع مجموعة " تشجيانغ جيلي" القابضة، أنها سوف تنقل سيارات التاكسي الطائر إلى الصين.
و تعد سنغافورة واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث اختبارها لـ"مركبات ذاتية القيادة"، وتخطط لنشر حافلات من دون سائق في ثلاث مناطق من الجزيرة اعتبارا من 2022.