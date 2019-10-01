إ سقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الأراضي اللبنانية

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اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاربعاء سقوط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني كانت تقوم بطلعات روتينية
من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية ان مواطنا لبنانيا تمكن بواسطة بندقية صيد من إسقاط طائرة مسيرة معادية بسماء كفر كلا بالجنوب اللبناني . تعلن إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية