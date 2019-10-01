إ سقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الأراضي اللبنانية

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاربعاء سقوط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني كانت تقوم بطلعات روتينية

من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية ان مواطنا لبنانيا تمكن بواسطة بندقية صيد من إسقاط طائرة مسيرة معادية بسماء كفر كلا بالجنوب اللبناني . تعلن إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية