وصول قوة سعودية إلى مطار عدن

الأربعاء 23 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وصلت تعزيزات عسكرية سعودية، منتصف ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ونقلت وكالة سبونتيك الروسية عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن القول، بأن عشرات من الجنود السعوديينوصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي

وأضاف أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار، بدلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت.

وأشار إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرا لها.

وكانت قوات سعودية تضم دبابات وعربات وجنودا، وأخرى سودانية وصلت، الأربعاء الماضي، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، تم توزيعها بين المطار الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر التحالف في مديرية البريقة.

وتسلمت، الاثنين الماضي، قوات سعودية وسودانية، مطار عدن الدولي من القوات الإماراتية التي ظلت تديره منذ استعادة التحالف العربي والجيش اليمني، مدينة عدن من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في يوليو/تموز من العام 2015 م.