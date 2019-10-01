مجلس «الانفصاليين» يتحدى جهود المملكة ويدشن أول خطوه شيطانية تستهدف العقيدة وقيمها الوطنية

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دشن ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي،(الانفصالي) اليوم الثلاثاء، عمل ما أطلق عليها "دائرة تنظيم وتنضيد المناهج الدراسية"، بهدف مراجعة وتعديل المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع توجهات المجلس التشطيرية ، وذلك حسب ما نشرته وسائل إعلامية تابعة للانتقالي.
وتتشابه هذه الخطوة بالإجراءات الحوثية التي أقرتها خلال الفترة الماضية، تمحورت حول تغيير المناهج والتلاعب بمحتوى الكتب الدراسية بما يخدم أفكار الجماعة الطائفية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجان مصغرة من الخبراء والتربويين، لحصر وتحديد ما أسموها "الدروس الدخيلة والمغلوطة والمبرمجة ليمننة الجنوب.
وتواصل مليشيا الانتقالي تصعيدها على كافة الصعد متجاهلة جهود المملكة العربية السعودية في احتواء الأحداث الأخيرة وسعيها الدؤوب لإنجاح حوار جدة.