عاجل: تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعودية والحوثيين لبحث وقف الحرب القوات السعودية تمنع ”شلال شائع“ من دخول مقر التحالف بعدن حسناوات لبنان.. يفجرن جدلا واسعا في السعودية عبر عكاظ لماذا تستعين السعودية ببنوك أجنبية للحصول على قروض جديدة؟ عربيان في قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على "الكرة الذهبية" . أردوغان يحصد نصرا سياسي وعسكري مع روسيا .. لماذا منعت إيران تعيين سكرتيرات للمسؤولين الحكوميين الحوثيون يمهلون ”هادي“ و ”علي محسن“ 11 يوم للعودة الى العاصمة صنعاء سعودي يسجن طليقته وأطفاله الخمسة بالسلاسل إعلامية سعودية تثير الجدل بسبب مطالب للعب في المساجد
كشفت مصادر اعلامية، الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين الأول، عن مفاوضات بين مليشيا الحوثي الانقلابية والمملكة العربية السعودية.
ونقلت قناة الجزيرة في خبر عاجل لها عن مصادر قولها ان هناك مفاوضات بين السعودية والحوثيين لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين.
وأكدت مصادر القناة انه تم تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعوديين والحوثيين لبحث وقف القتال والغارات الجوية.