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عاجل: تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعودية والحوثيين لبحث وقف الحرب

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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كشفت مصادر اعلامية، الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين الأول، عن مفاوضات بين مليشيا الحوثي الانقلابية والمملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة الجزيرة في خبر عاجل لها عن مصادر قولها ان هناك مفاوضات بين السعودية والحوثيين لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين.

وأكدت مصادر القناة انه تم تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعوديين والحوثيين لبحث وقف القتال والغارات الجوية.

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