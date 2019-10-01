القوات السعودية تمنع ”شلال شائع“ من دخول مقر التحالف بعدن

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال متحدث عسكري، اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين الأول، إن القوات السعودية منعت مدير أمن عدن المُقال اللواء شلال علي شائع من دخول المقر الرئيسي لقوات التحالف العربي في مديرية البريقة غربي مدينة عدن.

وقال ماهر الحالمي المتحدث العسكري الرسمي باسم قاعدة العند العسكرية، إن القوات السعودية التي تتمركز في مقر التحالف منعت، مساء اليوم الثلاثاء، مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع من دخول مقر قوات التحالف العربي في مديرية البريقة غربي عدن.

ويأتي منع اللواء شائع كونه لم يعد يحمل الصفة الرسمية لمنصب مدير الأمن في عدن، فقد أصبح العميد ناصر الشوحطي مديرًا لأمن عدن بشكل رسمي بحسب قرار أصدره وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري عقب مواجهات العاشر من أغسطس الماضي.