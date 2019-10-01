حسناوات لبنان.. يفجرن جدلا واسعا في السعودية عبر عكاظ

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أثارت صحيفة "عكاظ" السعودية، جدلا واسعا، باختيارها عنوانا حول أحداث لبنان، ركز فقط على الفتيات "الحسناوات" المشاركات.
واختارت "عكاظ" في عددها اليوم الثلاثاء، عنوان "حسناوات لبنان.. كل الحلوين (ثورجية)"، وهو ما تسبب بسخط واسع ضد الصحيفة التابعة للحكومة.
وقالت الصحيفة إن مشاركة الحسناوات زادت من شغف متابعة المظاهرات في لبنان، والتي قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة.
وأضافت الصحيفة: "جميلات بيروت، بعلبك، طرابلس، صور، جبيل وجونية، كثيرا ما ساهمن بشكل أو بآخر في استفزاز الرحابنة وغيرهم من الشعراء في لبنان لكتابة أجمل أغانيهم التي كانت ولا تزال طقسا من طقوس الصباح، بدءا من (عيون علياء) في (هدير البوسطة)، ومرورا بالأغنية الأشهر لغسان صليبا (كل الحلوين حرامية) التي غيرتها (حسناوات لبنان) في الأحداث الأخيرة إلى (كل الحلوين ثورجية).
وقال ناشطون في تعليقهم على تغطية "عكاظ" إن اختزال أحداث لبنان بالتركيز على جمال العنصر النسائي، يعد "تسخيفا" للقضية، وإساءة إلى اللبنانيين.
ولفت ناشطون إلى أن صحيفة "عكاظ" تؤدي أدوارا حكومية بشكل غير مباشر، مطالبينها بتغطية أكثر رصانة.