الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن قائمة تضم 30 لاعبا الذين تم اختيارهم للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2019 التي تُمنح لأفضل لاعب العالم.

وضمت القائمة الموسعة في هذه النسخة مرشحين عربيين فقط، ويتعلق الأمر بالدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبصم اللاعبان العربيان على موسم جيد رفقة فريقيهما في إنجلترا، حيث توج صلاح مع ليفربول بلقب دوري الأبطال، فيما حصد محرز لقب الدوري الإنجليزي رفقة السيتي.

أما مع منتخبي بلادهما فكان التألق من نصيب النجم الجزائري محرز، الذي توج مع بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في بلد صلاح الذي خرج منتخبه مبكرا من البطولة.

وجاءت القائمة الكاملة كالأتي: ساديو ماني وسيرجيو أجويرو وفرينكي دي يونج وهوجو لوريس ودوشان تاديتش وكيليان مبابي وترنت ألكساندر-أرنولد ودوني فان دي بيك وبيير إميريك أوباميانج ومارك تير شتيجن وكريستيانو رونالدو وأليسون بيكر وماتايس دي ليخت وكريم بنزيما وجيورجينهو فاينالدوم وفيرجيل فان ديك وبرناردو سيلفا وسون هيونج مين وروبرت ليفاندوفسكي وروبرتو فيرمينو وليونيل ميسي ورياض محرز وكيفين دي بروين وليبالي وأنطوان جريزمان ومحمد صلاح وإدين هازارد وماركينيوس ورحيم ستيرلينج وجواو فيليكس

يذكر أن لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان الرقم القياسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لدى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بخمس كرات ذهبية، لكل منهما.