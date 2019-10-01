. أردوغان يحصد نصرا سياسي وعسكري مع روسيا ..

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتفقت روسيا وتركيا، على تسيير دوريات مشتركة بين البلدين، واكدا بالوقت ذاته، على أنهما لن يسمحا بتشكيل كيانات انعزالية في شمال سوريا.

جاء ذلك، عقب اجتماع مطول بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي.

وقال أردوغان،إن الوحدات الكردية المسلحة ستخرج مع أسلحتها من المنطقة حتى عمق 30 كم، خلال 150 ساعة.

وقرأ وزيري الخارجية التركي والروسي، البيان المشترك الناتج عن المفاوضات بين البلدين.

وأشار البيان، إلى أن الشرطة العسكرية الروسية ستخرج عناصر الوحدات الكردية المسلحة، وأسلحتهم حتى مسافة 30 كم من الحدود التركية.

وأوضح، أنه بدءا من 23 تشرين الأول/ أكتوبر، سيجري تسيير دوريات روسية تركية بعمق 10 كلم شمالي سوريا ما عدا القامشلي.

كما سيتم إخراج جميع عناصر الوحدات الكردية المسلحة، مع أسلحتهم من منبج وتل رفعت خلال 150 ساعة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تشارك تركيا قلقا بشأن "الإرهابيين" المتواجدين على حدودها مع روسيا.

وشدد على أنه لا بد من إطلاق حوار واسع بين النظام السوري، وكافة الجماعات الكردية المسلحة.

وطالب المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني بلا تمييز للاجئين العائدين إلى سوريا.

وأكد على أنه لا يجب أن تؤثر الأحداث الميدانية على الأرض على عمل اللجنة الدستورية السورية.