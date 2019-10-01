لماذا منعت إيران تعيين سكرتيرات للمسؤولين الحكوميين

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قررت هيئة حكومية في إيران منع تعيين نساء بمنصب سكرتيرات للمسؤولين الحكوميين، لتطبيق حملة ”الحجاب والعفة“ التي أطلقتها جماعة متشددة في إيران بهدف فرض الحجاب بالقوة.

المقر الرئيس وإدارات المقاطعات، فقد تم التأكيد على منع توظيف نساء بمنصب سكرتيرة للمسؤولين الحكوميين، في ضوء الإعلانات الصادرة عن مؤسسات الدولة الكبرى في مجال العفة والحجاب وبدء عمليات التفتيش على تنفيذ الأوامر الصادرة في هذا الصدد“.

وأضافت الصحيفة ”يجب فصل مكان العمل بين الرجال والنساء في المكاتب الحكومية وعدم استخدام سكرتيرة للمسؤول وكذلك العكس (عدم توظيف رجل بمنصب سكرتير لدى المسؤولة)، هي أمور مهمة يجب احترامها بشكل كامل“.

وفي العديد من المؤسسات والمراكز الحكومية الإيرانية فضلاً عن الأهلية، توجد نساء بمنصب سكرتيرات في تلك المؤسسات لأسباب مختلفة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى استغلال بعض المسؤولين للنساء العاملات معهم في قضايا غير أخلاقية كما جرى في مدينة بابل قبل أشهر.

وأظهر تقارير ومقاطع مصورة عن قيام مسؤول في الحكومة المحلية لمدينة بابل بإجبار سكرتيرة على ممارسة الجنس، ما دفع السلطات إلى اعتقاله مع سبعة آخرين مقربين منه.