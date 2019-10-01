إعلامية سعودية تثير الجدل بسبب مطالب للعب في المساجد

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أثارت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد مطالبتها بتخصيص أماكن للعب الأطفال داخل المساجد.
وقالت أبو سليمان عبر حسابها على ”تويتر“: ”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مكيفة وجانبية، ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يصلوا“.
وأضافت: ”مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكانًا محببًا لهم“.