آخر الاخبار

القوات السعودية تمنع ”شلال شائع“ من دخول مقر التحالف بعدن حسناوات لبنان.. يفجرن جدلا واسعا في السعودية عبر عكاظ لماذا تستعين السعودية ببنوك أجنبية للحصول على قروض جديدة؟ عربيان في قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على "الكرة الذهبية" . أردوغان يحصد نصرا سياسي وعسكري مع روسيا .. لماذا منعت إيران تعيين سكرتيرات للمسؤولين الحكوميين الحوثيون يمهلون ”هادي“ و ”علي محسن“ 11 يوم للعودة الى العاصمة صنعاء سعودي يسجن طليقته وأطفاله الخمسة بالسلاسل إعلامية سعودية تثير الجدل بسبب مطالب للعب في المساجد صباح الخير رسالة تلقتها شابة عبر الوتسآب .. تقود خليجيا إلى المحكمة‎

سبأفون .. أصالة وتواصل

إعلامية سعودية تثير الجدل بسبب مطالب للعب في المساجد

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 551

 

أثارت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد مطالبتها بتخصيص أماكن للعب الأطفال داخل المساجد.

وقالت أبو سليمان عبر حسابها على ”تويتر“: ”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مكيفة وجانبية، ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يصلوا“.

وأضافت: ”مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكانًا محببًا لهم“.

إقراء أيضاً
أبناء اليمن المقيمون في النرويج يحتفون بذكرى ثورة أكتوبر
مفاجئة سعودية لكل نساء الأرض الراغبات للعمرة إلى بيت الله الحرام
برعاية وزارة الداخلية.. دورة تدريبية للعاملين في السجون بعدن
إيفانكا ترامب.. طلب خاص من أجل المرأة
15 معلومة لا تعرفها عن الأتراك
صورة أردوغان في أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة تثير تفاعل مغردين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس