صباح الخير رسالة تلقتها شابة عبر الوتسآب .. تقود خليجيا إلى المحكمة‎

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تسببت رسالة تحمل عبارة "صباح الخير" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" في رفع قضية ضد مواطن خليجي بمدينة الفجيرة الإماراتية.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن سيدة خليجية، من جنسية المتهم نفسها، تقدمت ببلاغ قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خاصة في أوقات نومها صباحًا.

وقال الرجل، الذي فوجئ برفع قضية ضده، إنه اعتاد إرسال الرسائل بالفعل لعدد من الأشخاص، لكنه لم يتوقع مطلقًا أن تكون مزعجة إلى هذا الحد، مؤكدا أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتًا إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده.

وتعود تفاصيل القضية حسب الصحيفة، إلى ورود بلاغ عبر مركز الشرطة المختص، يفيد بإزعاج شخص للمجني عليها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، ما أدى إلى إزعاجها، خصوصاً في أوقات نومها صباحاً، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهمة التسبب في الإزعاج.

هذا وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال الجلسات.