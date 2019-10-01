عاجل .. اجتماع حساس ورفيع بين محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي في الرياض

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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افادت قناة سكاي نيوز بالعربية، قبل قليل، في نبأ عاجل لها، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

هذا وبدأ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم أمس الاثنين، زيارته إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويذكر أن أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، سيصل ، للعاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المتوقع أن يستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت المصادر أن الوزير الأمريكي سيؤكد للقيادة السعودية "التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وبخاصة من إيران، إضافة إلى بحث تطورات الحرب ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن والوضع في سورية في ضوء التدخل العسكري التركي".

ولفتت المصادر إلى أن إسبر سيزور الجنود الأمريكيين، الذين وصلت طلائعهم مؤخرا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج ( 80 كيلو مترا جنوب شرق الرياض )، وذلك قبل المغادرة إلى بروكسل حيث سيبحث مع وزراء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) "جملة من القضايا لتنسيق الخطوات التالية للحملة ضد داعش، وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للأزمة في سورية".

وأكدت المصادر أن إسبر سيؤكد للسعودية "التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وخاصة من إيران".