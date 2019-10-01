احترس.. لن تصدق ما تصنعه شاشة الحاسوب بعينيك

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن ‫العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب يُصيب العينين بالجفاف والحرقة ‫والتهيج.

‫ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي أخذ راحة بعد العمل لمدة 30 ‫دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع ‫السائل الدمعي بصورة أفضل.

‫ومن المهم أيضا تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من ‫النوم.