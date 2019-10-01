. وفاة أول أماراتي في لبنان

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت سفارة الدولة في بيروت وفاة المواطن أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي في أحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية.

وقال حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة في لبنان إن التنسيق جار مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية لنقل جثمان المواطن إلى الدولة كما تتابع السفارة نتائج التحقيقات النهائية مع السلطات الطبية اللبنانية المعنية.

وتبين من خلال الكشف الطبي الأولي أن سبب الوفاة جاء نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.