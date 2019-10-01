النائب العام يحيل أحد أفراد العائلة الحاكمة إلى الجنايات

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أحالت النيابة العامة في الكويت إلى محكمة الجنايات شيخا من العائلة الحاكمة في البلاد، أساء إلى ضابط أمن من خلال تسجيل صوتي .
وأفادت صحيفة "القبس" بأن النائب العام المستشار، ضرار العسعوسي، قرر إحالة الشيخ عبد الله السالم الصباح، وهو أحد أحفاد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح (الأخ غير الشقيق للأمير الحالي)، المتهم بالإساءة إلى الضابط صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى محكمة الجنايات.
وطالب النائب العام بتوقيع العقوبة المقررة قانونا وفقا لتقرير الاتهام المرفق مع القضية.
وقال مصدر مطلع للصحيفة الكويتية إن النيابة أسندت له تهمة "تهديد موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل، إضافة إلى تهمة السب والقذف".
وأضاف المصدر أنه "ووفقا لتقرير الاتهام، فقد أسند للمتهم النص القانوني بأنه استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه".
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه إذا كان هناك تهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.