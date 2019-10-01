اخر أخبار صعدة.. استدراج الحوثيين لكمين محكم في ”الظاهر“ وتدمير رتلا عسكريا بـ”كتاف“

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 540



خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، معارك عنيفة ضد مليشيات الإنقلاب كتاف البقع شمالي محافظة صعدة.

واستهدفت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية التحالف رتلاً عسكرياً للمليشيات الحوثية في سلسلة جبال رشاحة الإستراتيجية بعد محاولتها التسلل داخل التباب والمرتفعات.

وكسرت هجوماً للمليشيات في جبال رشاحة الاستراتيجية والمليل التابعة لمديرية كتاف البقع، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

وأضاف بأن المليشيات تكبدت في المعارك الدائرة خلال الثلاثة الأيام الماضية التي حاولت المليشيات فيها اختراق قطاعات رشاحة والمليل والبقع عشرات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات القتالية دون إحراز أي تقدم يذكر.

في السياق، استدرجت قوات الجيش الوطني مجاميع من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، إلى كمين محكم في مديرية الظاهر جنوبي غرب صعدة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة الملاحيظ رصدت، خلال اليومين الماضيين، تحركات مكثّفة لمليشيات الحوثي تنبئ بمحاولتها تنفيذ هجمات على مواقع الجيش في الظاهر.

وأضاف أن قوات الجيش وضعت خطة محكمة لاستدراج هذه المجاميع وتوجيه ضربة قاسية لها، وهو ما تم باستدراجها، مساء أمس الإثنين، إلى بعض المواقع في جبهة الملاحيظ، ومن ثم جرى التعامل معها بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، بنيران أبطال الجيش وبغارات مقاتلات التحالف، مؤكداً أن العديد من عناصر المليشيات فرّت من المواقع التي تسللت إليها مخلفة وراءها كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصالات.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا، فجر اليوم الثلاثاء، من القضاء على العناصر الحوثية المهاجمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة، لافتاً إلى أن قادة المليشيات تحاول صناعة انتصارات وهمية لاقتياد المغرر بهم إلى محارق الموت.