انفجار مدو يحصد عدد من مليشيا الحوثي بمدينة الحديدة

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قتل وجرح عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر/تشرين الأول، في انفجار عبوة ناسفة زرعوها في وقت سابق بمدينة الحديدة (غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ”مأرب برس“، إن نحو 10 من عناصر جماعة الحوثيين قتلوا واصيب اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة، بالقرب من سور كلية الهندسة بمدينة الصالح شمالي الحديدة.

وأكد المصدر ان العبوة الناسفة التي انفجرت، اليوم، زرعتها مليشيا الحوثي في وقت سابق وقبل تنفيذ عملية انتشار ضباط الارتباط في تلك المنطقة، أمس.

ويتزامن الانفجار مع عمليات الانتشار للجنة الضباط والمراقبين التي تنفذها الأمم المتحدة، ‎بإشراف مباشر من رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وحصدت الألغام والعبوات الناسفة أرواح آلآف اليمنيين في محافظات مختلفة، غالبيتهم من المدنيين "أطفال ونساء"، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، منذ بدء المعارك في البلاد قبل أكثر من 5 أعوام.