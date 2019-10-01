وفاة الرئيس اللبناني.. مواقع التواصل تشتعل .. والرئاسة تصدر بيانًا عاجلًا

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انتشرت انباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، تفيد بوفاة الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
وبين متداول للشائعة ومكذب لها، خرج المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، ببيان عاجل، يؤكد فيه عدم صحة تلك المزاعم، مؤكدًا ان صحة الرئيس اللبناني على ما يُرام.
ودعا مكتب الإعلام إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد .
وتابع البيان "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
ودعا مكتب الإعلام إلى "التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".