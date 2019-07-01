هذا ما حدث للمختطفين في سجن «بئر احمد» سيء الصيت الخاضع للامارات ودعوة للميسري بأن يتدخل

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قالت رابطة أمهات المختطفين الثلاثاء إن 15 مختطفا في سجن بئر أحمد (سيء الصيت والذي تديره الامارات) بالعاصمة المؤقتة عدن، بدأوا تنفيذ إضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرار سابق بذلك.
وعبر بيان صادر عن الرابطة (اطلع عليه مأرب برس) عن القلق البالغ على وضع المختطفين، مطالبا وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن 15 معتقلا تعسفياً لديهم أوامر بالإفراج منذ أكثر من 6 أشهر".
وطالب البيان "بالنظر لوضعهم والإنصاف لهم من الظلم الذي وقع عليهم، والمضي بشكل حازم وبوتيرة أسرع بالإجراءات القانونية لبقية المعتقلين تعسفياً في بئر أحمد منذ أكثر من عام".
وحملت الرابطة الجهات الحكومية وإدارة السجن مسؤولية حرية وسلامة المعتقلين، وما يلحق بهم بسبب تجاهل مطالبهم والمماطلة في الإجراءات المتبعة في شأنهم.
ولفت البيان أن المعتقل "عبد الواحد علي" أحد المضربين عن الطعام قد أصيب بالصفار، ولديه أمر بالإفراج، متسائلا: "ما المبرر لبقائه معتقلاً حتى اليوم مع تدهور صحته".
ولا يخضع السجن المذكور للسلطة الحكومية، ووضعت الامارات عليه عناصر من مليشياتها التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي والحزام الامني.