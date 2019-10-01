كانت تلعب جوار منزلها فاغتالتها رصاصة قناص حوثي .. الطفلة لؤلؤة ضحية جديدة وفاجعة مؤلمة (صورة)

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 319

اغتالت رصاصة قناص من ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، حياة طفلة في الرابعة من عمرها أثناء لعبها مع أطفال آخرين جوار منزلها، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية واعلامية متطابقة أن الطفلة لؤلؤة ماجد (4 أعوام)، قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.

ورصدت منظمة حقوقية مقتل وإصابة 51 طفلاً جراء جرائم القصف والقنص المستمرة لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة ومديريات تعز.

ووفقاً لمنظمة سام، فقد قُتل 20 وأصيب 31 طفلاً خلال الثلاثة الأشهر الماضية على يد ميليشيات الحوثي في تعز، من بينهم 8 قتلى أطفال و27 جريحاً برصاص القناصة الحوثيين.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، التي تفرض حصاراً خانقاً على مدينة تعز منذ أربع سنوات، تستهدف بالقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عدداً من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها الأبرياء، وبينهم نساء وأطفال.

وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مستقل)، استعرض في تقرير بعنوان "تعز قصف ممنهج"، أطلقه خلال الدورة التي عقدت مؤخراً لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز، ومنتقدا فرض حصار مطبق على المدينة منذ 4 سنوات.

ووثق التقرير ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية منذ مارس/آذار 2015 سقط فيها 135 قتيلاً، بينهم 43 طفلاً و17 امرأة، فضلاً عن إصابة 278 مدنيا بينهم 101 طفل و23 امرأة.