من هو القائد العسكري الذي شيعته هذه الحشود الغفيرة من المواطنين والمسئولين؟ (صور)

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شيع أبناء محافظة الضالع (جنوب اليمن) صباح اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر 2019 جثمان قائد عسكري رفيع .

وفي موكب مهيب شيعت حشود غفيرة الشهيد المقدم عبد الوهاب صالح مسعد ريشان إلى مثواة الأخير في قرية ريشان بعد إستشهادة يوم امس الإثنين في جبهة باب غلق شمال غرب قعطبة في معارك مع الحوثيين ، طبقا لمصادر محلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النصر العام إلى مدينة قعطبة حيث تم الصلاة على الجنازة ثم تحرك الموكب إلى مسقط رأس الشهيد.

وتقدم التشييع قيادة السلطات المحلية و العسكرية والأمنية وشخصيات إجتماعية وجموع غفيرة من المواطنين و أصدقاء و رفاق و محبين الشهيد.

والشهيد عبدالوهاب هو نجل الشيخ الشهيد العقيد صالح مسعد ريشان قائد ومؤسس المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة وأحد أعمدة المقاومة بمحافظة الضالع .

وكان المقدم عبدالوهاب صالح ريشان من اوائل القادة العسكريين الذين تصدوا للمليشيات الحوثية على الضالع في غزوها الاول والثاني، واحد مؤسسي الجيش، الوطني في محافظة الضالع.

واستشهد ريشان يوم امس الاثنين 21/10/2019م في جبهة باب غلق-الفاخر شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع في مواجهة المليشيات الانقلابية دفاعا عن الدين والوطن.