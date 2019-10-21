من هو القائد العسكري الذي شيعته هذه الحشود الغفيرة من المواطنين والمسئولين؟ (صور) شاهد .. بشار الأسد يظهر ويهاجم اردوغان بحضور قطر .. رؤساء أركان دول الخليج يعلنون من الرياض موقفا واحدا ويصدرون بيانا مهما خبر سيء لليمنيين الراغبين في الحصول على جوازات سفر وغضب شعبي كبير السعودية تكشف عن حوار دولي بشأن اليمن وتحدد خيار واحد لحل الأزمة الأغنية اليمنية: موسم الهجرة إلى الخليج 6 أشياء لا تفعلها قبل النوم رعب حوثي في صنعاء بسبب احتجاجات العراق ولبنان الأرض مهددة بانقطاع الكهرباء والاتصالات لعدة اشهر مسؤول سعودي يكشف حقيقة وجود وساطة مع إيران
شيع أبناء محافظة الضالع (جنوب اليمن) صباح اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر 2019 جثمان قائد عسكري رفيع .
وفي موكب مهيب شيعت حشود غفيرة الشهيد المقدم عبد الوهاب صالح مسعد ريشان إلى مثواة الأخير في قرية ريشان بعد إستشهادة يوم امس الإثنين في جبهة باب غلق شمال غرب قعطبة في معارك مع الحوثيين ، طبقا لمصادر محلية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النصر العام إلى مدينة قعطبة حيث تم الصلاة على الجنازة ثم تحرك الموكب إلى مسقط رأس الشهيد.
وتقدم التشييع قيادة السلطات المحلية و العسكرية والأمنية وشخصيات إجتماعية وجموع غفيرة من المواطنين و أصدقاء و رفاق و محبين الشهيد.
والشهيد عبدالوهاب هو نجل الشيخ الشهيد العقيد صالح مسعد ريشان قائد ومؤسس المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة وأحد أعمدة المقاومة بمحافظة الضالع .
وكان المقدم عبدالوهاب صالح ريشان من اوائل القادة العسكريين الذين تصدوا للمليشيات الحوثية على الضالع في غزوها الاول والثاني، واحد مؤسسي الجيش، الوطني في محافظة الضالع.
واستشهد ريشان يوم امس الاثنين 21/10/2019م في جبهة باب غلق-الفاخر شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع في مواجهة المليشيات الانقلابية دفاعا عن الدين والوطن.