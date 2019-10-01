شاهد .. بشار الأسد يظهر ويهاجم اردوغان

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هاجم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"اللص"، وذلك في أول زيارة له لمدينة إدلب التي سيطرت عليها قواته مؤخرًا.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للنظام، صور الأسد اليوم الثلاثاء وهو يقف بين جنوده في منطقة وصفتها بأنها إقليم إدلب الجنوبي الاستراتيجي.
ونقلت وسائل الإعلام عن الأسد وصفه لأردوغان "باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض"، في إشارة الى العملية العسكرية التركية هذا الشهر شمال شرق سوريا .
ونفذت تركيا عمليات توغل أخرى في سوريا، وتسيطر على مناطق واقعة شرق إدلب.
كما لديها نقاط مراقبة داخل إدلب، والتي تم التفاوض عليها مع روسيا، لمراقبة وقف إطلاق النار هناك بين الحكومة ومقاتلي المعارضة وجماعات متطرفة.