السعودية تكشف عن حوار دولي بشأن اليمن وتحدد خيار واحد لحل الأزمة

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي،إن هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وأشار الجبير إلى أن السعودية تدعم الحل السياسي «وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية».

ونفى في محاضرة له أمس بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية «تشاتام هاوس» في لندن، وجود أي وساطة بين بلاده وإيران «لتخفيف حدة التوتر»، وشدد على أنه «يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلاً من الأقوال».

واتهم الوزير الجبير، إيران بالوقوف خلف الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» الشهر الماضي، مشيراً إلى أن «إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي».

وأشاد بسرعة إعادة الإنتاج في معملي النفط، مما يُؤكد التزام المملكة بتأمين أسواق الطاقة في العالم، كما ثمن الموقف الدولي الصلب الذي اتخذته معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران، مشدداً على أن التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة.