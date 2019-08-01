6 أشياء لا تفعلها قبل النوم

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يحسب كثيرون أن النوم الصحيح يكون فقط بالذهاب إلى الفراش في موعد مبكر، و ينسون أن المسألة أكبر من ذلك بكثير، إذ من المفترض أن يبدأ التحضير للنوم مع غروب الشمس تقريبا.

و قد نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أبرز 6 سلوكيات خاطئة يقوم بها كثيرون قبل ساعات قليلة من نومهم، تتسبب لهم بالأرق و عدم القدرة على الخلود للنوم سريعا، مما يستدعي نصائح لتجنب ذلك..

الأجهزة الذكيّة قبل النوم :

لا تستخدم أي جهاز ذكي و أنت في الفراش. إذ تؤكد دراسات تؤكد أن الضوءين الأزرق و الأبيض المنبعثين من الشاشات الرقمية يمنعان الدماغ من إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يتيح لجسمك التعرف على التوقيت الصحيح للنوم.

الحبوب المنوّمة :

لا تتعاطى حبوبا منومة، ما لم تكن تعاني بالفعل من أرق، وبعد استشارة طبيب. فالحبوب المنومة لها آثار جانية تتعلق بضعف العضلات و الذاكرة، كما أن تعاطيها قد يتحول إلى إدمان يصعب التخلص منه لاحقا.

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الرياضة قبل النوم :

لا تتريض قبل النوم. فقد أثبتت دراسات عدة أن ارتفاع درجة حرارة الجسم التي يكتسبها الشخص من لعب تمارين رياضية تعيق الجسم عن النوم. و ينصح الخبراء بتمارين خفيفة من قبيل اليوغا التي تساعد على الاسترخاء.

لا تفكّر في العمل و أنت في سريرك :

لا تشغل نفسك وأنت بالسرير بما يجب أن تنشغل به و أنت في مكتبك، فالسرير ليس مكانا للعمل. و ينصح الخبراء بأن تكون غرفة النوم للنوم فقط ليس إلا.

الكافيين :

ابتعد عن الكافيين بعد الخامسة مساء. فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول 400 ميلغرام من الكافيين قبل ست ساعات النوم يجعل النوم مضطربا. كما أن من يتناولون الكافيين قبل ساعات قليلة من الذهاب للسرير يحظون بساعات نوم غير كافية.

تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم :

تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، إذ إن هذا التصرف من شأنه أن يضر جودة النوم سواء من ناحية عدد الساعة أو الاستيقاظ بين الفينة و الأخرى. و إن “قرصتك” معدتك في وقت متأخر من الليل فعليك بالحبوب.