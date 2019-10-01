الأرض مهددة بانقطاع الكهرباء والاتصالات لعدة اشهر

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكّد نائب المدير العام لمعهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية ''فلاديمير مينليغارييف''، أنّ كوكب الأرض مهدد بانقطاع التيار عن شبكات الكهرباء والاتصالات وإمدادات المياه لعدة أشهر، وذلك بسبب العواصف الشمسية القوية.



وقال ''مينليغارييف''، لوكالة ''نوفوستي'' الروسية ، إنّ تعرض الأرض لعاصفة شمسية قوية في أوج النشاط الشمسي أمر وارد ومحتمل جدا''، مضيفا ''يجب أن ندرك، أن للمناخ الكوني تأثيرا كبيرا ليس في صحة الإنسان، بل في الأجهزة الإلكترونية والنظم الأخرى التي تتطور بسرعة كبيرة أخيراً''.

وأوضح أنه ''إذا وقع توهج هائل، فإن جميع المواد المنبعثة من الشمس ستصل إلى الأرض وهذا سيلحق أضرارا على مستوى العالم، فالضرر الذي تلحقه عاصفة شمسية قوية، سيكون انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل جميع نظم الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر، كما سيتعرض أطقم الطائرات والركاب إلى الإشعاع، وتتسبب في حوادث خطيرة للأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الجوية والبحرية''، وفق قوله.

واستشهد مينليغارييف في تصريحه لـ ''نوفوستي''، بـ''حادثة كارينغتون'' عام 1859، التي سببتها عاصفة شمسية قوية أدت إلى تعطل أجهزة التلغراف في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضا توهج ''هالوين'' في الشمس من صنف 45 في أكتوبر عام 2003 الذي ألحق أضرارا مختلفة في عدد من الأقمار الصناعية، وعطلا في عمل شبكة الهواتف والإنترنت.