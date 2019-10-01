ميليشيات الحوثي تستهدف نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

الثلاثاء 22 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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رتكبت ميليشيا الحوثى الانقلابية أكثر من 20 خرقا، فيما تعرضت نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الثالثة من نوعها التى يتم تثبيتها بمدينة الحديدة، غرب اليمن، لإطلاق نار واستهداف مباشر، ما أدى إلى مقتل جندى وإصابة ضابط وجندى آخر، من القوات الحكومية.

واعتبر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - فى بيان أوردته قناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار فى الحديدة، "تحد صارخ لجهود فريق المراقبين الأممى وضباط الارتباط المبذولة لوقف إطلاق النار فى الحديدة".

وأكد أن ميليشيات الحوثى تقابل جهود الفريق الأممى بشأن نشر نقاط ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار، بالتصعيد الميدانى واستهداف المواطنين وممتلكاتهم فى محاولة لنسف هذه الجهود.

وذكر الإعلام العسكرى أن ميليشيات الحوثى ارتكبت خلال ال 24 ساعة 20 خرقا فى الحديدة نتج عنها مقتل وإصابة ثلاثة من منتسبى القوات المشتركة، وإلحاق أضرار فى ممتلكات المواطنين.. مشيرا إلى أن الميليشيات استخدمت فى هذه الاعتداءات المدفعية الثقيلة وقذائف آر بى جى وعيارات 14.5 و12.7 ومعدلات البيكا وأسلحة القناصة، وشملت الخروقات مدينة الحديدة، بما فى ذلك المناطق التى تم فيها تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الثالثة اليوم فى منطقة كيلو 16، تزامن ذلك مع استهداف الميليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة القريبة من ذات المكان وقد أسفر ذلك الاعتداء الإجرامى عن مقتل وإصابة ثلاثة من المقاومة برصاص قناصة الميليشيات.

واستعرض البيان، الخروقات التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى فى الحديدة، حيث رصد 4 خروقات فى مدينة الحديدة، و 6 خروقات فى مديرية الدريهمي، ومثلها فى مديرية التحيتا، إضافة إلى 4 خروقات فى مديرية حيس.