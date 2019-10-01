خبر سار لكافة اليمنيين في داخل الوطن ودول الخليج

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زفت اليوم الاثنين، شركة طيران الملكة بلقيس، بشرى سارة للمواطنين اليمنيين في الداخل وفي المملكة العربية السعودية، وبقية دول الخليج العربي.
وقالت الإدارة التجارية بالشركة، في بلاغ صحفي ، أنها تستعد لفتح خطها الجديد (عدن - جدة - عدن) .
وأكدت "الملكة بلقيس"، عبر إدارتها التجارية، أن أول رحلاتها عبر هذا الخط الجوي الهام ، ستنطلق الأثنين القادم الموافق 28 أكتوبر الجاري ، من مطار عدن الدولي إلى مطار جدة الدولي .
وسيتيح الخط الجوي الجديد لشركة طيران الملكة بلقيس، لليمنيين في داخل الوطن وفي السعودية ودول الخليج العربي، الفرصة بالتنقل بين هذه الدول بطريقة سلسة ودون أي عوائق أو عناء.