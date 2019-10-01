نائب إعلامية «الإصلاح»يرد على مؤتمر الحوثي بـ«صنعاء»بهذه الكلمات

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قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عدنان العديني اليوم الاثنين إن ما يضحك أن يثير فصيل انقلابي من صنعاء جلبة على خلفية قيام ولي نعمتهم اطلاق مواطنين كانوا محتجزين منذ تسع سنوات دون محاكمة.
وأضاف العديني في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" (تسع سنوات وهم يتهمون الإصلاح ولم يثبتوا شيئاً والجديد الذي يثير الشفقة أن بيانهم خلا من أي إشارة لمن اطلق المواطنين وهو نفسه قاتل زعيمهم فيما استمرت معزوفتهم الاثيرة حول الإصلاح).
وتابع العديني "نعم هم لا يستطيعون الاعتراض على سيدهم وليس امامهم الا مرمى الاصلاح رغم معرفتهم بان لا علاقة له لا بالأمر كله منذ حادثة المسجد على أن تعاميهم عن ذلك ورغبتهم في ممارسة الكيد السياسي حتى على حساب قضاياهم قد جرهم للكذب والقول بترحيب الإصلاح".
وذكر العديني أن هذه الممارسات هي ممارسة المقهور الذي يبحث عن قاهر افتراضي فيما قاهره يتمخطر أمامه.
واختتم منشوره بقوله "فعلاً من خان وطنه وانقلب على دولته لا يستطيع حتى الدفاع عن قضاياه ويتحول إلى مهرج".