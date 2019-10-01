اعلان مُحبِط من وزير المالية.. عجز وتحديات

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قال وزير المالية سالم بن بريك، الاثنين 21 اكتوبر/تشرين الأول، ان عجز موازنة الدولة لعام ٢٠١٩ يقدر بـ ٢ مليار دولار.
ودعا الوزير الى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شحة موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في اقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال افريقيا الذي عقد في واشنطن برئاسة رئيسة الصندوق كرسيتالينا جورجيفا.
وأوضح وزير المالية ان الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من اهم التحديات التي تواجه البنك المركزي، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وانسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الاغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى.
وأكد ان اليمن لازال يمر بظروف صعبة وتحديات امنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تظافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها.
واعرب عن تقدير اليمن للمملكة العربية السعودية وما قدمته من مساعدات لمواجهة بعض التحديات الاقتصادية.. منوها باستمرار البنك الدولي بصرف الدعم الموجه لحالات الضمان الاجتماعي.
كما اعرب عن امله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي و توسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الايرادية بإصلاح شامل.