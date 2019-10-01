مقتل واصابة 3 من ضباط الارتباط برصاص قناص حوثي في الحديدة

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افاد المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، الاثنين 21 اكتوبر/تشرين الاول، بمقتل ضابط وإصابة اثنين اخرين من القوات الحكومية في لجنة الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، برصاص قناص حوثي، خلال تنفيذ عملية الانتشار في منطقة "قوس النصر".
وأوضح ”الدبيش“ أن إطلاق النار تجاه ضباط الارتباط تم أثناء انتظارهم لرئيس الفريق الأممي "جوها" في الموقع المحدد للانتشار.
واعتبر أن "جماعة الحوثيين تستخف بقرار وقف إطلاق النار من خلال قتلها للجندي وإصابتها للضابط، إضافة لإرغامها رئيس الفريق الأممي على الوصول لموقع الانتشار عبر طريق تبعد أكثر من 4 ساعات، فيما الوصول للمكان لا يحتاج لأكثر من 15 دقيقة".
ونشرت الأمم المتحدة، اليوم، ثالث نقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، في منطقة (قوس النصر) عند الكيلو 16 أو ما تسمى بـ(حوش الأبقار)، شرقي الحديدة".
ويومي السبت والأحد، نشرت الأمم المتحدة أول نقطتين لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.