عاجل .. السعودية تعلن موقفا من الحرب مع ايران وتتوعد برد جاهز

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اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الاثنين انهم مقتنعون بأن الأسلحة المستخدمة للهجوم على أرامكو إيرانية ، وردنا جاهز.
وقال الجبير لا نريد حربا ولكن لن نسمح باستمرار الهجمات علينا.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير الجبير أمام صحافيين في لندن، أكد فيها على أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.
وأضاف الجبير: مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو.