توجيهات عسكرية من الفريق علي محسن واشادة بانتصارات الجبهة الشرقية

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين بمضاعفة الجهود واستكمال المهام العسكرية بما من شأنه رفع المعاناة عن أبناء تعز الذين قال انهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود والوقوف باستبسال إلى جانب مؤسسات الدولة وأمن واستقرار المحافظة.

وأجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج للاطلاع على سير العمليات العسكرية المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات الميدانية التي حققها أبطال الجيش في الجبهة الشرقية بتعز وما يسطرونه من ملاحم خالدة وثبات اسطوري في جبهات المحافظة، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

من جانبه أطلع اللواء الحاج نائب الرئيس على سير العمليات القتالية والمعنويات التي يتمتع بها المقاتلين الأبطال، مؤكداً استمرار تنفيذ المهام حتى تحقيق النصر واستعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وامس الاحد حررت قوات الجيش الوطني ، مواقع جديدة شرق مدينة تعز ، بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران.

وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش الوطني في الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا هاجمت مواقع المليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر".

وأضاف المصدر " أن المواجهات أسفرت عن مصرع 3 عناصر من مليشيات الحوثي واصابة 10 آخرين بجروح مختلفة" بحسب وكالة الانباء "سبأ". مشيراً الى أهمية تحرير الموقع.

وأوضح أن تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي..مؤكداً أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على الفرار .