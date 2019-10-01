احراز تقدم مهم في «اتفاق الحديدة» وضباط الارتباط يصلون «حوش البقر»

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، الاثنين، في تفعيل وتثبيت نقطة الارتباط الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، غربي اليمن، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان، إن الفريق تمكن من تثبيت النقطة الثالثة في كيلو 13 (بحوش البقر) باتجاه كيلو 16 بأطراف مدينة الحديدة، والتي تضم ضباط الارتباط من جانب القوات المشتركة والميليشيات الحوثية.

وكان فريق الأمم المتحدة، أشرف على تثبيت النقطتين الأولى والثانية بعد محاولات متكررة لإعاقة تثبيت النقاط من قبل ميليشيات الحوثي، أمس الأحد، حيث منعت المراقبين الأمميين من الخروج من ميناء الحديدة، لساعات.

يذكر أن الاتفاق ينص على تثبيت أربع نقاط لوقف إطلاق النار لضباط الارتباط آخرها يوم غد الثلاثاء في نقطة حي منظر جنوبي الحديدة.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اتهمت مساء الأحد، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بارتكاب 34 خرقا واعتداء على المواطنين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.. واعتبرت ذلك تحديا سافرا لجهود بعثة الأمم المتحدة، التي أشرفت خلال الـ 24 ساعة الماضية على نشر ضباط ارتباط وتثبيت نقطتي مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.