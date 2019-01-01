ثروة يمنية مهمة قيمة صادراتها عبر منفذ واحد فقط تجاوزت 40 مليون دولار وتصل الى 34 دولة ابرزها السعودية

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن قيمة الصادرات من الأسماك والأحياء المائية عبر منفذ الوديعة الحدودي فقط، تجاوزت 40 مليون دولار، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وكشف كفاين في منشور له على الفيس بوك إن قيمة الصادرات بلغت 40،827،937.5 دولار، مشيرا الى أن تنامي حجم الصادرات السمكية خلال العامين الأخيرين مؤشر جيد لتعافي النشاط السمكي بصورة عامة.

وأوضح أن معظم الصادرات حاليا تصدّر عبر منفذي الوديعة الحدودي مع السعودية ومنفذ شحن الحدودي مع عمان إضافة لمينائي عدن والمكلا، معبرا عن أمله في استعادة التصدير عبر المطارات والتي "تشكل أهم المنافذ لتصدير الأسماك الطازجة ذات الجودة والقيمة العاليتين".

وأضاف أن صادرات اليمن من الأسماك والأحياء المائية تصل حاليا إلى 34 دولة ابرزها السعودية ومصر وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا واسبانيا وفيتنام وسريلانكا وهونج كونج وأندونيسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

ووجه الوزير كفاين بتوفير مزيد من الدعم للعاملين في المنفذ ومضاعفة الإمكانات اللازمة للقيام بمهامهم.