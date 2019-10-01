آخر الاخبار

عاجل.. إيران تحرم علي تركيا ما تحله لنفسها في سوريا عسكريا قيادات فروع الأحزاب بمحافظة الجوف تعقد لقاءها الدوري إسرائيل تشارك في مؤتمر لحماية السفن بدولة خليجية اتفاق جدة.. الانقلاب على التحالف العربي ومرجعيات الحكومة الشرعية الهلال الأحمر الإماراتي يوقف نشاطه في عدن المدراس في عهد الحوثي.. محاضن طائفية وحسينيات إيرانية طيران التحالف يوجع ميليشيات الحوثي في هذه المحافظة ملياردير مصري سخر من نساء اليمن ولبنان .. هكذا تم الرد عليه أبناء اليمن المقيمون في النرويج يحتفون بذكرى ثورة أكتوبر تحذير استخباري من «مؤامرة» هجوم كيماوي بسوريا

سبأفون .. أصالة وتواصل

عاجل.. إيران تحرم علي تركيا ما تحله لنفسها في سوريا عسكريا

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - رويترز
عدد القراءات 668

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم الاثنين إن بلاده ترفض إقامة تركيا مواقع عسكرية في سوريا،

مضيفا أنه يجب احترام وحدة أراضيها. وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة ”نحن نعارض إقامة أنقرة مواقع عسكرية في سوريا... يجب حل القضايا بالسبل الدبلوماسية...

ويجب احترام وحدة أراضي سوريا“.

إقراء أيضاً
إسرائيل تشارك في مؤتمر لحماية السفن بدولة خليجية
تحذير استخباري من «مؤامرة» هجوم كيماوي بسوريا
في دولة خليجية .. تنامي لظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري .. تحقيق مروع
تقارير عبرية: الربيع العربي يصل لبنان بعد مصر والعراق لهذا السبب
رئيس دولة يتوعد الوهابيين في السعودية بالقتل ... وبن باز يبرز للمواجهة
لبنان : الحريري يطرح 24 بندا لحل الازمة واجتماع عاجل للحكومة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس