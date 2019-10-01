عاجل.. إيران تحرم علي تركيا ما تحله لنفسها في سوريا عسكريا

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم الاثنين إن بلاده ترفض إقامة تركيا مواقع عسكرية في سوريا،
مضيفا أنه يجب احترام وحدة أراضيها. وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة ”نحن نعارض إقامة أنقرة مواقع عسكرية في سوريا... يجب حل القضايا بالسبل الدبلوماسية...
ويجب احترام وحدة أراضي سوريا“.