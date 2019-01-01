الهلال الأحمر الإماراتي يوقف نشاطه في عدن

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- الأناضول

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الهلال الأحمر الإماراتي يوقف نشاطه في عدنوقف الهلال الأحمر الإماراتي نشاطه وأعماله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزامنا مع انتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة منذ الأسبوع الماضي.

وقال الإعلامي ياسر يافعي، أحد العاملين مع الهلال الإماراتي، على صفحته بفيسبوك، مساء الأحد، إن "مغادرة هيئة الهلال الإماراتي لعدن والمحافظات المجاورة، سيترك فراغا كبيرا في المستشفيات والمراكز الصحية وجرحى الحرب، فضلا عن المئات من الحالات الإنسانية".



يأتي ذلك عقب انتشار قوات سعودية منذ الأسبوع الماضي في عدد من المواقع الاستراتيجية بعدن، في إطار جهود لإنهاء النزاع القائم على السلطة بين الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم "إمارتيا".

وكانت القوات الإماراتية شريكة الرياض في التحالف العربي، بدأت بسحب قواتها من تلك الأماكن، في خطوة يبدو أنها لتمهيد الطريق أمام اتفاق لإنهاء الأزمة.

ووفقا لمصادر عسكرية، من المتوقع أن يشهد مقر التحالف العربي بمدينة البريقة غربي عدن، عملية استلام وتسليم بين القوات السعودية والإماراتية، التي كانت تشرف على الملف الأمني والعسكري في المدينة الساحلية، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.