طيران التحالف يوجع ميليشيات الحوثي في هذه المحافظة

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كشف مصادر عسكرية في الجيش اليمني، الأحد، عن مقتل وأصابة لعشرات من مليشيا الحوثي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن بغارات للتحالف العربي.
وأضافت: أن مقاتلات التحالف العربي شنت أربع غارات متفرقة على تجمعات تابعة للمليشيات الحوثية وذلك شرق منطقة الحمراء بمديرية مستبأ والطينة وحرض
ووفقاً للمركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة فإن الغارات أصابت أهدافها بدقه عالية وأن العشرات من العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجيش الوطني صد هجوما عنيفا نفذته المليشيات الحوثية شمال غرب مديرية حرض وذلك بعد معارك مع المليشيات استمرت لساعات.
وبحسب المصادر العسكرية فإن المليشيات تحاول منذ أسبوع، اختراق مواقع الجيش في مختلف المحاور والقطاعات بحجة إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل.