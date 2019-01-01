أبناء اليمن المقيمون في النرويج يحتفون بذكرى ثورة أكتوبر

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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نظم أبناء اليمن المقيمون في مملكة النرويج حفلاً فنيا وخطابيا إحتفاءً بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة في العاصمة النرويجية اوسلو، بحضور سفيرة اليمن في هولندا والسويد والنرويج المهندسة سحر غانم وعدد من الضيوف العرب والأصدقاء النرويجيين.

وتوافد اليمنيون المقيمون في النرويج من عدة مدن نرويجية للمشاركة بالاحتفاء بذكرى أكتوبر متحدين تحت إسم اليمن الموحد وعلمه الوطني الشامخ.

وعقدت السفيرة سحر غانم لقاءً حواريا موسعا مع اليمنيين في النرويج، استمعت خلاله إلى همومهم واحتياجاتهم ومشاكلهم في دول المهجر، ووعدت بسعيها الحثيث إلى حل ما يمكنها حله ضمن صلاحيتها وإطار مهامها.

وهنأت السفيرة سحر غانم في كلمتها أبناء اليمن المقيمين في النرويج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، ونقلت لهم تحيات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن إقامة مثل هذه الفعالية هو ضرورة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ وطننا الحبيب ليأخذ منها الجميع الذكرى والعبرة.

من جانبه رحب رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال فرحان علي حسن، بسفيرة اليمن في هولندا والنرويج والسويد المهندسة سحر غانم وكافة الضيوف والحاضرين للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية للإحتفاء بثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

وتخلل الحفل فقرات ثقافية وفنية، بالإضافة إلى أغاني وطنية قدمها براعم اليمن، كما تم عرض ريبورتاج أعدته اللجنة الإعلامية للحفل للتعريف باليمن وبالفعاليات التي قام بها أبناء اليمن في النرويج.