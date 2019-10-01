عقب مواجهات عنيفة مع المليشيات.. قوات الجيش تنتزع مواقع جديدة بـ«تعز»

الإثنين 21 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- تعز

عدد القراءات 93

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد ، مواقع جديدة شرق مدينة تعز ، بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران.

وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش الوطني في الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا هاجمت مواقع المليشيات وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر".

وأضاف المصدر " أن المواجهات أسفرت عن مصرع 3 عناصر من مليشيات الحوثي واصابة 10 آخرين بجروح مختلفة" بحسب وكالة الانباء "سبأ". مشيراً الى أهمية تحرير الموقع.

وأوضح أن تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي..مؤكداً أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر المليشيات على الفرار .