زعماء قبائل مديريات صحراء «حضرموت» يعلنون موقفاً وطنياً أثلج صدور الوحدويين

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- حضرموت

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أكد مشائخ وأعيان مديريات صحراء حضرموت اليوم الاحد وقوفهم الدائم في صف الوطن وقيادته السياسية والعسكرية.

والتقى قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء ٣٧مدرع اللواء الركن /صالح محمد طيمس في مديرية رماه بشيوخ ومدراء وأعيان مديريات الصحراء للاستماع الى هموم المواطنين وتهيئة الظروف لدفع عجلة التنمية في مديريات الصحراء أسوة بالمديريات الأخرى التي تشهد طفرة في تنفيذ المشاريع الخدمية.

وقدم لهم اللواء طميس الشكر على الدور الوطني الذي يقوم به الشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية من جهود للحفاظ على اللحمة الاجتماعية بين جميع القبائل بالمنطقة.

وثمن دورهم البارز للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار ووقوفهم، وتعاونهم مع الوحدات العسكرية والامنية المتمركزة في مديريات الصحراء، ووقوفهم الى جانب الشرعية الدستورية بقيادة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد اللواء طميس الوجاهات الاجتماعية ببذل مزيد من الجهود للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المنطقة وخاصة في الجانب الامني.

هذا وعبر المشائخ والأعيان عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أن أبناء مديريات الصحراء سيكونون مثل ما عهدتهم القيادة السياسية والعسكرية دائماً في صف الوطن.