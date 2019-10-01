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قوات الجيش بحضرموت تضبط 500 كيلو من الحشيش كانت في طريقها لمليشيا الحوثي

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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ضبطت قوات الجيش الوطني في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وأكد قائد اللواء 23 مشاة العميد الركن عبدالله معزب لـ "سبتمبر نت"، أن دورية تابعة للواء تمكنت عصر اليوم، من كشف وضبط 500 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة.

وأوضح أن اليقظة الأمنية العالية التي يتمتع بها الأبطال الميامين في الدوريات العسكرية المناوبة على مدار الساعة على امتداد نطاق ومساحة اللواء مكنتها من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المتمردة.

ولفت قائد اللواء 23 مشاة إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الاجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

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