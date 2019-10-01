إعلان «حوثي» كارثي يستهدف خريجي الثانوية العامة في مناطق سيطرة الميليشيات

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت ما يسمى بـ«وزارة الدفاع» التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الأحد عن فتح باب القبول في الكليات العسكرية التابعة لها.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية على ان آلية استدراج الشباب ستكون مكفولة لأي طالب من خريجي الثانوية العامة من جميع المحافظات اليمنية مؤكدة أنه سيتم تسجيلهم الكترونيا عبر ما يسمى بموقع وزارة الدفاع الحوثية.

مصادر عسكرية في صنعاء كشفت لـ«مأرب برس»على ان الاعلان الحوثي عن فتح باب القبول لما يسمى الكلية العسكرية انما هي خطة حوثية جديدة لاستدراج من تبقى من الشباب اليمني الى حربها العبثية تحت عناوين مضللة.

وحذرت المصادر الشباب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الانجرار خلف تلك الاعلانات والدعوات الحوثية حيث وقد تحولت تلك الكليات الى معسكرات موت حوثية مهامها الاساسية فهرسة العقول الشبابية وحشوها بثقافة طائفية توافق أفكارهم وتوجهاتم الكهنوتية المقيتة والتي تقودهم الى محارق الموت والمقابر الجماعية.

وتبذل المليشيات حسب المصادر جهوداً حثيثة لإستدراج الشباب والاطفال في مناطق سيطرتها خصوصاً عقب نفاذ مخزونها البشري نتيجة المعارك المشتعلة مع قوات الشرعية.