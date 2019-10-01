محافظ «سقطرى» يوجه دعوة هامة الى كافة أبناء المحافظة قاض أمريكي يتعاطف مع 9 يمنيين ويسقط عنهم عقوبة السجن في دولة خليجية .. تنامي لظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري .. تحقيق مروع يكشف المستور نجوم لبنان وفنانات بيروت يشاركون في المظاهرات الشعبية (فيديو) تقارير عبرية: الربيع العربي يصل لبنان بعد مصر والعراق لهذا السبب رئيس دولة يتوعد الوهابيين في السعودية بالقتل ... وبن باز يبرز للمواجهة مفاجئة سعودية لكل نساء الأرض الراغبات للعمرة إلى بيت الله الحرام بعد انتشارهم امس في ”الخامري“.. ضباط الارتباط ينتشرون في مدينة الصالح شمالي ”الحديدة“ الكشف عن تأجيل ”اتفاق جدة“.. ”هادي“ يستعيد زمام المبادرة ويحبط مخطط اماراتي وهذه خفايا عودة وزراء الحكومة الى ”سيئون“ السعودية تدرس إلغاء شرط المَحْرم للراغبات في أداء العمرة
كشف تحقيق تلفزيوني مروع عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات، التي يعتبرها كثيرون من أكثر الدول تقدماً.
ويؤكد التحقيق الذي بثته قناة "Vouli"اليونانية، اليوم السبت، أن الإمارات تشهد عديداً من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات.
ويوضح أن عديداً من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات التدليك بالإمارات جنسياً.
ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.
والاتجار بالبشر عملية استغلال الإنسان بالتهديد أو الابتزاز، واستغلال ظروف الشخص المستهدَف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وصنَّف تقرير سنوي سابق للخارجية الأمريكية، الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر.