نجوم لبنان وفنانات بيروت يشاركون في المظاهرات الشعبية (فيديو)

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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لم يقتصر الحراك الشعبي الذي تشهده لبنان منذ أيام على المواطنين فقط، بل شارك فيه عدد من الفنانين والإعلاميين والوجوه المعروفة التي كانت في الصفوف الأولى للتنديد بسياسة حكومة سعد الحريري وارتفاع الأسعار والحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.

ونشر اللبنانيون مقاطع فيديو لعدد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار للفنانة نادين الراسي التي كانت تحمل إطارا مطاطيا لإشعاله في الطريق احتجاجا على الأوضاع.

وقالت الراسي إنّها "جاعت وعليها ديون والبلد لا يحميها"، مضيفة أنّ مصرف لبنان أخد بيتها لتجد نفسها في الشارع لأنها غير قادرة على استئجار منزل، وفق روايتها.

النجمة نادين نسيب نجيم كانت حاضرة أيضا، حيث كانت تحمل العلم اللبناني وهي غاضبة لعدم خروج المواطنين إلى الشوارع، متسائلة "فقط يتهمون الفنانين بأنهم يعيشون في أبراج عاجية، وهم لا يرغبون في المشاركة ...الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد".

وكانت نادين نجيم مرفوقة بكارين رزق الله والممثل وسام حنّا الذين تنقلوا إلى ساحة الشهداء.

كذلك ظهر الإعلامي وسام بريدي زوج عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الذي كان يقود بعض المظاهرات، ويبث الحماس في المتظاهرين عبر مكبرات الصوت.

بدورها شاركت الممثلة ماغي بوغصن في المظاهرات رغم خضوعها لعملية جراحية منذ فترة قريبة، وصرحت أنّ أي لبناني لم يخرج إلى الشارع ويساهم في التغيير سيندم كثيرا.