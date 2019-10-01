رئيس دولة يتوعد الوهابيين في السعودية بالقتل ... وبن باز يبرز للمواجهة

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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وصف صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف، هو الرئيس الحالي لجمهورية الشيشان بالكذب.

وكتب حفيد مفتي السعودية على حسابه في تويتر : " والله إنه يكذب و الوهابية ليست منهجا و لا مذهبا جديدا، هو منهج و مذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أتحدى أي إنسان يأتي بدليل على أن منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب مخالف لمنهج النبوة و يجب أن يكون الدليل من قوله هو و ليس من قول غيره أيا كان .. لازم يكون الدليل من قوله هو بنفسه".

يأتي هذا في رده على مقطع فيديو للرئيس الشيشاني والذي يتوعد فيه الوهابيين بالقتل.

وبحسب ما تم تداوله من مقطع الفيديو فقد أكد قديروف قائلا : " الوهابية لعنة الله عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم هم من قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف : " والله لو ظهر أحد في الشيشان من الوهابية أو من يشبهه فسأقتله".

وكان حفيد بن باز قد كتب على حسابه متسائلا : " انا سمعت رمضان قديروف يقول ( والله اذا جاء لبلادنا و هابي قتلناه ) .. يحلف بالله .. لكن لم اجد مقطع الفديو الان"، حيث قام أحد النشطاء بنشر الفيديو المطلوب عن الرئيس الشيشاني.