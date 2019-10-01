اول تحرك لوزير النقل اليمني في سيئون وبشارات للمسافرين

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اطلع وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني اليوم الاحد بمدينة سيئون بحضرموت على الجهود العملية التي تبذلها ادارة الخطوط الجوية اليمنية في منطقة سيئون والسبل الكفيلة لتفادي العوائق والصعوبات .
واستمع الجبواني في اجتماع مع مديرة منطقة سيئون في الخطوط الجوية اليمنية كفاح عبدالله احمد، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون المحافظات الشرقية اللواء الركن "سعيد علي العامري" على الخطوات التي تبذلها شركة اليمنية فيما يحقق السفر الآمن والمريح للركاب القادمين لمدينة سيئون من مختلف محافظات البلاد .
وأشار الجبواني أن مدينة سيئون اصبحت في الوقت الراهن محط انظار الزائرين ووجهة سفرهم الى خارج الوطن عبر مطار سيئون الدولي، داعياً إلى ضرورة تخطي العقبات والصعوبات وتسهيل الخدمة والاجراءات أمام المسافرين .
ولفت الجبواني انه تم مناقشة فتح خطوط جوية جديدة لرحلات داخلية من مطار سيئون الى عدن لتنقل المسافرين عبرها بكل راحة وسهوله، غير ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد اوقفت تلك الخطط، موضحاً انه سيتم معالجتها في القريب العاجل .
بدورها ثمنت "كفاح احمد" الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل في استمرار عمل رحلات مطار سيئون الدولي في نقل المسافرين من الاراضي اليمنية لخارجها، مشيدة بالدعم المتواصل من الوزير الجبواني وتذليلاته الكبيرة لاستمرار عمل رحلات الطيران عبر مطار سيئون الدولي .
هذا وكان وزير النقل صالح الجبواني قد تفقد مطار سيئون الدولي صباح اليوم، لمتابعة حركة سير الرحلات الجوية فيه والتسهيلات المتاحة التي يقدمها للمسافرين .