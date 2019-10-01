صرخات تحذيرية من داخل صفوف الشرعية ترفض إشراك المجلس لانتقالي قبل إنهاء تمرده

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حذر السفير اليمني في الاردن/ علي العمراني، من إشراك ما يسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياُ في الحكومة قبل إنهاء تمرده بشكل نهائي.
وقال السفير علي العمراني، في منشور على صفحته بالفيسبوك: أن "إشراك المتمردين في الحكومة اليمنية يقتضي إنهاء التمرد ودعاواه بشكل نهائي وأبدي".
مضيفاً:" ما يحدث مما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي تمرد وانقلاب، يلزم الدولة مواجهته بكل الوسائل والسبل".
وأضاف العمراني: يقتضي أنهاء دعاوى الانفصال ودعاوى القضية الجنوبية التي حُلَّت في مؤتمر الحوار، برعاية الرئيس هادي،وهو رئيس جنوبي يصعب المزايدة عليه.
وأكد العمراني أن القضية الجنوبية قد حلت في مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحديث عن القضية الجنوبية بعد الحلول التي تبناها مؤتمر الحوار يُعد تنطعاً.
واستشهد السفير بعبارة للرئيس هادي تحدث فيها عن ما حققه للقضية الجنوبية بالقول: "لقد أَعطيتَ الجنوب ما لم يحصل عليه في اتفاقية الوحدة عام 1990 وفي وثيقة العهد والإتفاق".
وجاء تصريح المسؤول العمراني، بالتزامن مع التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن مسودة اتفاق يجري التباحث بشأنها بين الحكومة الشرعية والانتقالي الإماراتي برعاية سعودية، تقضي بإشراك الانتقالي في الحكومة مقابل عودة الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن التي سيطرتها عليها مليشيات الإمارات في العاشر من أغسطس الماضي.