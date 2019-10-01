أحلام بن زايد تنهار في اليمن .. والمجلس الانتقالي يحتضر ... لا تضعوا الغربان في أماكن الصقور مجلس رئاسي و 7 ولايات.. رؤية امريكية جديدة للحل في اليمن توجيهات صارمة من رئيس الوزراء لمحافظ مأرب ”سلطان العرادة“.. ماذا قال بخصوص استئناف تصدير النفط؟ اول تحرك لوزير النقل اليمني في سيئون وبشارات للمسافرين صرخات تحذيرية من داخل صفوف الشرعية ترفض إشراك المجلس لانتقالي قبل إنهاء تمرده لبنان : الحريري يطرح 24 بندا لحل الازمة واجتماع عاجل للحكومة سي إن إن : تكشف أسلحة أمريكية متطورة بيعت للإمارات وسلمت لجماعات إرهابية وللانفصاليين والحوثيين الإمارات تقدم أكبر خدمة لإيران وتفرج عن مئات الملايين من أرصدتها شابة تركية تُلقي بنفسها من الطابق الثالث ومواطن يلتقطها انقلاب حوثي جديد على اتفاق أخير وهذا ماحدث للجنرال الهندي اليوم
أكد برلماني إيراني أن دولة الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها.
وقال عضو البرلمان الإيراني علي أكبر تركي إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها، مشددا أن العلاقات بين إيران والإمارات تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.
ونقلت وكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني عن تركي أن "الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية التي كانت محتجزة لديها".
وأضاف "العلاقات بين إيران والإمارات في مجال العملة الأجنبية تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد ابتعاد الإمارات عن المحور الأمريكي السعودي"، لافتا إلى أن "الإمارات سمحت للمصارف الإيرانية بالعمل من جديد على أراضيها وبدأت بتسهيل أعمالها".